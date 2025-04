Buone notizie dall’ultimo allenamento del Milan in vista dell’Atalanta: Maignan e Gimenez sono tornati in gruppo

I rossoneri guidati da Sérgio Conceição si preparano a scendere in campo per la partita di Serie A contro l’Atalanta, valida per la 33esima giornata di campionato.

Leao e compagni occupano momentaneamente il nono posto in classifica con 51 punti, e sarà imperativo per i rossoneri cercare di non prendere maggiormente le distanze dalla zona Europa.

In vista della partita contro i nerazzurri di Gasperini arrivano importanti novità dall’allenamento rossonero:

Maignan e Gimenez sono infatti tornati in gruppo.

Milan, le ultime dall’allenamento

Stando agli ultimi aggiornamenti, Maignan e Gimenez sono infatti tornati in gruppo. Il portiere francese ha svolto una tac che ha dato esito negativo, e si candida a esserci per la sfida contro l’Atalanta dopo aver parlato anche con alcuni medici. Un po’ meno certo della titolarità l’attaccante messicano, che è tornato sì in campo dopo i problemi fisici rimediati nella sfida contro la Fiorentina ma sembrerebbe orientato verso la panchina.

Sempre in allenamento sono poi state fatte delle prove di formazione, che hanno visto scendere in campo lo stesso 11 (con la diefsa a 3) che ha battuto per 4-0 l’Udinese nella precedente giornata di Serie A.