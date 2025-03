Qualche novità dall’allenamento del Milan in vista del Lecce sugli infortunati, ma occhio anche al curioso dato in campionato

Non sta attraversando un buon periodo di forma il Milan. Dopo essere stato eliminato in Champions League dal Feyenoord ai playoff, per la formazione di Conceicao sono arrivate tre sconfitte consecutive in campionato.

Tutte per 2-1. Prima contro il Torino, poi contro il Bologna e infine in casa con la Lazio.

I rossoneri sono tornati in campo per preparare ora la trasferta contro il Lecce. Diverse le novità che sono arrivate dalla seduta mattutina, in particolare per quanto riguarda Florenzi e Loftus-Cheek.

Ancora presente la dirigenza, che è ormai da giorni costantemente al campo a seguire gli allenamenti della squadra in questo momento delicato di stagione, con il campionato e la Coppa Italia che sono rimaste le uniche competizioni a disposizione della stagione.

Le novità sugli infortunati dall’allenamento in vista di Lecce-Milan

Buone notizie per quanto riguarda Alessandro Florenzi. Il difensore italiano sta recuperando dal brutto infortunio e potrebbe rientrare in gruppo già nel corso della settimana.

Segnali incoraggianti anche per quanto riguarda Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ex Chelsea dovrebbe rientrare con i compagni dall’inizio della prossima settimana, puntando dunque al recupero in vista delle gare contro Como e Napoli.

Il dato post mercato

Un dato che sta facendo discutere sul Milan riguarda la media punti ottenuta dopo la sessione di calciomercato, che ha visto arrivare in rossonero Gimenez, Joao Felix e Walker oltre ai meno impiegati Sottil e Bondo. Se prima del 3 febbraio Conceicao e i suoi raccoglievano 1.88 punti di media a partita, ora il numero è calato a 1.25.

Se sulla carta l’utilizzo in contemporanea di Gimenez, Joao Felix, Pulisic e Leao sembrava poter dare garanzie, i numeri parlano di un solo punto raccolto in 3 partite con tutti e quattro i giocatori partiti dal primo minuto assieme.