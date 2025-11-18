Milan, Torriani: “Derby di Milano? Giocarlo è uno dei miei più grandi sogni”

Lorenzo Torriani (imago)

Le parole di Lorenzo Torriani, terzo portiere del Milan, prima della premiazione del Trofeo Italo Galbiati

Dopo un buon inizio di stagione per entrambe le squadre è arrivato il momento dell’attesissimo derby tra Inter e Milan. Le due squadre si affronteranno domenica 23 novembre alle 20:45.

La squadra di Chivu nelle prime 11 giornate è riuscita a portare a casa 24 punti e si trova attualmente al primo posto in classifica insieme alla Roma.

Anche il Milan di Allegri ha avuto un buon inizio di stagione: 6 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta. Con 22 punti i rossoneri si trovano a soli 2 punti dalla vetta.

A parlare del derby e non solo è stato il portiere rossonero Lorenzo Torriani in occasione della premiazione del Trofeo Italo Galbiati.

Di seguito ecco dunque le sue parole.

Milan, Torriani: “Derby? Vincerlo sarebbe top”

Il portiere classe 2005 ha esordito così parlando proprio del derby e del suo esordio in questo match: “Per me, essendo pure milanese e avendo fatto tutto il settore giovanile nel Milan, è uno dei miei grandi sogni giocare il derby di Milano. Vincerlo sarebbe top. Primo derby? Ho vaghi ricordi, ero veramente piccoli. Ce ne sono stati alcuni sicuramente caratteristici come quello dell’anno scorso, che ero ancora in panchina. È stato bellissimo ed emozionante“.

Ha poi parlato di Maignan: “Maignan? È sicuramente un gran portiere, ma prima del portiere arriva la persona. È sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, molto focus sui suoi obiettivi. Mi sta aiutando tanto nell’essere continuo soprattutto negli allenamenti”.

Mike Maignan (imago)

Le parole di Torriani

Il portiere rossonero dei portieri a cui si ispira: “Modello di portiere, escluso Maignan? Direi Courtois, sta facendo cose straordinarie con il Real Madrid. È migliorato tanto anche a lungo andare“.

Ha poi concluso parlando del suo esordio in Champions League: “Esordio in Champions? Mi ricorderò sempre l’abbraccio finale con Allisson, che è stato il primo subito dopo la partita. Appena entrato ho preso subito gol, quindi mi ha rincuorato un po’. È stato veramente emozionante per me. L’ho sempre visto in TV, vederlo da vicino è stato fantastico”.