Le parole del difensore inglese alla vigilia della gara di ritorno dei playoff di UCL contro il Feyenoord

Non solo Ibrahimovic. Anche Fikayo Tomori – difensore inglese del Milan – ha presentato la sfida di Champions League contro il Feyenoord, valida per la gara di ritorno dei playoff.

“Sappiamo la storia che il Milan ha in questa competizione. Abbiamo un’opportunità per fare bene”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Sull’interesse di Juventus e Tottenham nell’ultima sessione di calciomercato invernale, Tomori ha così risposto a Sky Sport: “Al Milan mi sento a casa e nulla è cambiato. Ogni mercato ci sono dei club interessati. Io ero e sono concentrato sul Milan. Non ho avuto la voglia di andare via”.

Il difensore inglese ha poi proseguito: “Finché mi vogliono qua, sto qua. In questi 4 anni ho vinto dei trofei qui: mi sento bene. A meno che la società mi mandi via, non ho nessuno motivo di andarmene”.

