Milan, da Tomori a João Félix: il punto

Il punto sul mercato dei rossoneri

Il calciomercato invernale sta volgendo al termine, con la sua chiusura prevista per la mezzanotte del 3 febbraio. Una delle squadre più attive in questi giorni è sicuramente il Milan.

In uscita c’è Calabria: chiuso il suo passaggio al Bologna.

In attesa dell’arrivo di Santiago Giménez dal Feyenoord, i rossoneri aspettando anche la decisione definitiva di Tomori, che continua a ribadire la sua volontà di restare.

João Félix resta un’opportunità da cogliere in questo finale: Sérgio Conceição spinge per il portoghese ma le richieste del Chelsea per un prestito di 5 mesi sono giudicate alte dai rossoneri.