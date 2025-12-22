Dal suo arrivo in Italia alle ambizioni del Milan: di questo e tanto altro ha parlato Tomori in una lunga intervista per BBC Sport

Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, per tutti semplicemente “Fik”, è stato intervistato dalla BBC Sport in cui ha raccontato il suo percorso al Milan e le ambizioni del club.

Il difensore inglese, che ha compiuto 28 anni la scorsa settimana, è ormai giunto al suo sesto anno in Italia. Iniziato molto meglio in campionato rispetto a come si era chiuso quello precedente, con l’ottavo posto.

“Siamo tornati tutti in estate con qualcosa da dimostrare, individualmente e collettivamente“, spiega Tomori. “Dobbiamo affrontare la stagione e tornare in Champions League“.

E continua: “Fisicamente mi sento meglio che mai“, confessa il centrale. “In parte è merito del fatto che so dove devo posizionarmi in campo. L’allenatore mi ha aiutato molto nella lettura della partita. Modric? Ogni volta che parla lo ascolti e basta“. Ma tra obiettivi, compagni di squadra e aneddoti, le dichiarazioni non sono finite qui.

Milan, le parole di Tomori nella sua intervista

“A Milanello ogni giorno siamo circondati dalla storia del club. Le pareti sono adornate da immagini delle leggende, come Maldini e Nesta. Fu proprio Paolo a chiamarmi su Zoom prima del mio arrivo, contribuendo in modo determinante al trasferimento“, confida Tomori. Poi una frase sui tifosi rossoneri: “Qui ti rendi spesso conto di quanto peso abbia questa maglia. Mi piace che siano così orgogliosi del club e che si aspettino che noi ci impegniamo e facciamo quello che hanno fatto quelli prima di noi“.

Obiettivi personali che sono rivolti verso il Milan, ma anche sul prossimo Mondiale con la sua Inghilterra: “Lo desidero per me stesso e so che vincere il campionato mi aiuterà“, ammette. E con il c.t. Thomas Tuchel, il difensore dice: “Ho parlato con lui dopo l’ultima sosta a novembre. Ci siamo sentiti un paio di volte e il messaggio è di continuare a fare quello che sto facendo. Mancano ancora sei mesi alla Coppa del Mondo e c’è molto calcio da giocare. So che mi sta osservando e tenendo d’occhio perché ha convocato Ruben Loftus-Cheek. Questo mi dà la sicurezza di potercela fare“.