Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna gli ultras rossoneri hanno annunciato che non seguiranno la squadra per la trasferta di Roma.

Niente da fare per il Milan di Sergio Conceiçao, battuto in finale di Coppa Italia dal Bologna.

I rossoneri stanno vivendo una stagione particolarmente complessa e a due giornate dal termine della Serie A si ritrovano ottavi in classifica con 60 punti, tre punti dietro alla Roma sesta.

Proprio i giallorossi saranno i prossimi avversari del Milan, match in programma all’Olimpico domenica 18 maggio alle 20:45.

Sugli spalti dello stadio giallorosso, però, non ci saranno i tifosi del Milan che hanno annunciato una protesta.

Milan, niente tifosi contro la Roma

Con un comunicato pubblicato sui propri social, infatti, la Curva Sud ha annunciato che non parteciperà alla trasferta di Roma in segno di protesta contro squadra e società.

“Domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna!”, hanno scritto.