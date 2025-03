Continua la protesta dei tifosi del Milan: la Curva Sud ha preso un’importante decisione in vista della sfida contro la Lazio

L’eliminazione dalla UEFA Champions League e i risultati negativi in campionato hanno spinto i tifosi del Milan a protestare nei confronti di società e giocatori.

Nei giorni scorsi, la Curva Sud aveva esposto un pesante striscione all’esterno di Casa Milan con la scritta “Andatevene tutti: indegni” (La notizia completa).

Ora, sempre la Curva Sud ha preso la decisione di entrare allo stadio con quindici minuti di ritardo.

Dal fischio d’inizio di Milan-Lazio, in programma alle 20:45, la Curva Sud di San Siro sarà vuota per il primo quarto d’ora di gioco. Non si placa la protesta dei tifosi rossoneri.

Milan-Lazio, protesta dei tifosi rossoneri

I tifosi del Milan non ne possono più: contestazione e protesta continuano. Dopo l’eliminazione in UEFA Champions League, anche in Serie A la situazione non è delle migliori. La squadra di Sergio Conceiçao è reduce da due sconfitte consecutive, arrivate nelle trasferte di Torino e Bologna.

I tifosi della Curva Sud hanno deciso di continuare la contestazione iniziata nelle settimane passate. In occasione della sfida di domenica 2 marzo contro la Lazio, con fischio d’inizio alle ore 20:45, gli Ultras rossoneri diserteranno i primi 15 minuti di gioco. È questa la decisione, comunicata sui social, della Curva Sud.