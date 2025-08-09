Milan, Thiaw ha salutato la squadra: andrà al Newcastle

Malick Thiaw ha salutato i compagni: per lui c’è il Newcastle. Nei giorni scorsi Allegri e Tare avevano provato a convincerlo a restare

Malick Thiaw saluta il Milan. Il difensore è sempre ormai virtualmente un giocatore del Newcastle: dopo l’amichevole contro il Leeds, il tedesco ha salutato i compagni, e dunque è pronto per la nuova esperienza.

La trattativa tra le parti si è sbloccata proprio durante la partita, infatti Thiaw non sarà convocato per l’amichevole contro il Chelsea.

Come raccolto da Peppe Di Stefano di Sky Sport, inoltre, negli ultimi dieci giorni Allegri e Tare avevano provato a convincere il difensore a restare, proponendo un rinnovo e un ruolo da leader nel Milan.

Tuttavia Thiaw aveva già scelto il Newcastle, e dopo l’amichevole contro il Leeds, come anticipato, ha salutato i compagni.