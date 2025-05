Milan, incontro con l’agente di Theo per il futuro

Incontro a Casa Milan con l’agente di Theo Hernandez per discutere il futuro del francese: la situazione

A Milano oggi – 30 maggio – c’è stato un incontro tra il Milan e Manuel Garcia Quilon, agente di Theo Hernandez, per discutere sulla reciproca volontà di trovare una soluzione per il futuro del francese.

Il contratto è in scadenza il 30 giugno del 2026.

Per Theo sono emerse diverse offerte, come per esempio dall’Arabia, dove l’Al-Hilal è il club più interessato. Ma non solo.

Le richieste del calciatore sono di circa 7-8 milioni di euro, e le parti hanno gettato le basi per una valutazione che possa essere soddisfacente per il club in caso di uscita, che, se dovesse esserci, difficilmente sarà a parametro zero.