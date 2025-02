Milan, secondo giallo per Theo per simulazione: cosa è successo

Espulso Theo Hernandes per simulazione, ecco cosa è successo

Due cartellini gialli fatali per Theo Hernandez nell’arco di 10 minuti. Al 44′ del primo tempo Marciniak lo ammonisce per un fallo su Moussa, al 51′ del secondo invece arriva il secondo giallo per una simulazione in area di rigore.

Già nel primo tempo Theo era sembrato particolarmente nervoso, il giallo ricevuto da Marciniak è stato figlio non solo di un fallo piuttosto evitabile su Hadj Moussa ma anche di qualche parola di troppo detta nei confronti nei confronti dell’attaccante del Feyenoord.

Passano appena sei minuti dal rientro in campo che la coppia Theo-Leao si mette in moto sulla sinistra: il terzino entra in area e si lascia andare giù senza che Read lo abbia toccato. Per Marciniak non c’è stato un attimo di esitazione nell’estrarre prima il giallo – il secondo – e poi il conseguente cartellino rosso. Milan che dovrà giocare quindi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica nonostante il gol in apertura di Gimenez.

Il francese era diffidato e avrebbe saltato gli eventuali ottavi di finale

