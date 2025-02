Le prime dichiarazioni di Theo Hernandez dopo l’espulsione rimediata contro il Feyenoord

Il Milan è stato eliminato dalla Champions League ai playoff in seguito all’1-1 rimediato a San Siro contro il Feyenoord. A nulla è servito il gol dopo 40” dell’ex di giornata Santiago Gimenez.

Chiave di volta in un match che i rossoneri avevano in mano dopo un buon primo tempo è stata l’espulsione di Theo Hernandez, che si è visto sventolare il rosso da Marciniak, direttore di gara.

Doppia ammonizione per il terzino sinistro del Milan, autore prima di un fallo piuttosto inutile a centrocampo, poi protagonista di una vistosa simulazione in area di rigore che l’arbitro polacco non ha perdonato.

Dopo l’uscita dal campo tra i fischi dei tifosi presenti allo stadio, sono intervenuti ai microfoni i nuovi acquisti del Milan, Zlatan Ibrahimovic e Sergio Conceição. A quasi 24 ore dalla sfida, ora anche lo stesso Theo Hernandez ha rotto il silenzio.

Milan, le dichiarazioni di Theo Hernandez

Il terzino sinistro del Milan, dunque, si è espresso a circa 24 ore dalla partita contro gli olandesi. Theo Hernandez, nello specifico, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per chiedere scusa e dare la propria versione dei fatti. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo. Forza Milan“.

Una dichiarazione di intenti e di scuse verso i propri compagni e i tifosi rossoneri. Al Milan, ad ogni modo, non rimane che pensare alla Coppa Italia e a chiudere il campionato nella miglior maniera possibile

