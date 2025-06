Milan, continua il pressing dell’Atletico Madrid per Theo: c’è distanza

Theo Hernandez, difensore del Milan (Imago)

L’Atletico Madrid non molla Theo Hernandez e continua il pressing per lui: il Milan però non accetta contropartite

Tante trattative per il Milan, sia in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda le cessioni, ha praticamente già salutato Reijnders – che andrà al Manchester City – e potrebbe fare lo stesso anche Theo Hernandez.

Il terzino sinistro è infatti richiesto sia dall’Al-Hilal che dall’Atletico Madrid. In particolare gli spagnoli hanno continuato a fare pressing per lui, ma con un’offerta ritenuta ancora bassa dai rossoneri. Il Milan, inoltre, non accetta contropartite in cambio ma solamente soldi.

Il francese preferisce la destinazione Atletico rispetto all’Al-Hilal, ma l’offerta degli spagnoli è ritenuta bassa da Tare e la dirigenza rossonera.