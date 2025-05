Milan-Tare, tutti gli step per l’arrivo del nuovo direttore sportivo rossonero

Il Milan si prepara a ripartire da Igli Tare: dal rientro di Furlani alle firme, tutti gli step per l’arrivo del nuovo direttore sportivo rossonero.

Dopo una stagione complessa e ricca di problematiche il Milan ha deciso di dare una svolta alla squadra a partire dal direttore sportivo.

I rossoneri dopo un lungo casting hanno deciso di puntare sull’ex Lazio Igli Tare, individuato dalla dirigenza rossonera come il nome giusto da cui ripartire.

Ora la squadra di Conceiçao si prepara a scendere in campo contro il Monza e poi sarà il momento delle firme e l’ufficialità per il nuovo ds. Ma quando di preciso?

Andiamo alla scoperta delle tappe che porteranno alla presentazione di Tare in rossonero.

Milan, le tappe per Tare

Per prima cosa il Milan dovrà aspettare il rientro in Italia di Furlani, attualmente impegnato all’estero per motivi di lavoro. Il dirigente rossonero è atteso a Milano venerdì, giusto in tempo per seguire la partita dei rossoneri contro il Monza di sabato alle 20:45.

Una volta terminata la partita da domenica in avanti ogni giorno sarà buono per formalizzare l’arrivo di Tare e all’inizio della prossima settimana dovrebbero quindi arrivare la firma e la presentazione ufficiale.