Le parole di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, prima della gara contro la Roma, valida per la decima giornata di Serie A

Il Milan ospita la Roma per il big match della decima giornata: ci sono solo tre punti a separare le due squadre.

Prima della partita, Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, per dire la sua sui singoli e sul momento della squadra

Il direttore sportivo dei rossoneri dei rossoneri ha iniziato commentando la scomparsa di Galeone, molto legato ad Allegri: “Il mister è provato. Anche prima parlavamo con lui di Galeone, avevano un rapporto molto particolare. Per lui faceva parte della famiglia. La vita è così e si guarda avanti”.

Tare si è poi soffermato sui derby vinti ai tempi della Lazio: “Di Derby ne ho vinti abbastanza e ho vinto soprattutto quello che contava, il 26 maggio. Sono felice in questa nuova avventura. L’obiettivo oggi è solo di pensare a vincere per agganciarci al gruppo che è in cima alla classifica”.

Ha concluso così su Leao e Nkunku: “ Nkunku il 72% delle gare in carriera le ha fatte da prima punta. In allenamento hanno fatto vedere di saperlo fare. Gimenez ha tutta la fiducia della società e dello staff. Guardiamo avanti, queste cose fanno parte del gioco. Leao È un ragazzo molto per bene. Da fuori ti fai un’idea ma quando lo conosci cambia tutto. Lui ti può far vincere da solo le partite. Sono fiducioso per la sua prestazione stasera”.