Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Como. Ecco le sue parole

Il Milan ospita il Como con un obiettivo preciso: vincere per restare nella scia dell’Inter. Oggi, 18 febbraio alle ore 20:45, i rossoneri sfidano a San Siro la formazione di Cesc Fabregas.

I ragazzi di Massimiliano Allegri sono reduci dalla vittoria per 1-2 contro il Pisa. Nella partita odierna, l’allenatore rossonero dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, espulso nel match della “Cetilar Arena”.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Il ds del Milan ha dichiarato: “Dobbiamo dare continuità al nostro lavoro. Non sarà facile ma per noi conta vincere, anche per la classifica. Partita decisiva per lo scudetto? Non lo è. Ci sono ancora tanti punti, arriviamo da due vittorie consecutive importanti. Dobbiamo ripetere quanto fatto di buono finora“.

Il ds ha proseguito parlando di Leao: “La cosa positiva è che negli ultimi 10 giorni è stato meglio. Sta bene, si vede, stasera ha una grande opportunità di mettere in mostra le sue qualità. Le sue doti non sono mai state in discussione da parte nostra“.

Le parole di Tare

Tare ha commentato la questione Bastoni: “Non aggiungo altro, sono cose accadute in passato e accadranno in futuro. Non fanno bene al calcio, dobbiamo fare tutti quanti un passo indietro e dare serenità agli arbitri per svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile. In questo momento dobbiamo guardare con energia positiva in avanti“.