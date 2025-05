Milan, ufficiale l’arrivo di Tare come nuovo direttore sportivo: il comunicato

Igli Tare

Il Milan ha un nuovo direttore sportivo: è ufficiale l’arrivo di Igli Tare, che era svincolato dopo la lunga esperienza con la Lazio

Dopo mesi di casting, il Milan ha trovato il proprio nuovo direttore sportivo. Si tratta di Igli Tare, che ha firmato un contratto con i rossoneri.

Il dirigente albanese arriva dopo la lunghissima esperienza alla Lazio, in cui è stato in carica dal 2008 fino al 2023.

Adesso Furlani&co hanno puntato su di lui per provare a risollevare il Milan dopo la deludente stagione che ha visto Leao e compagni non riuscire a qualificarsi alle competizioni europee.

Il primo obiettivo sarà quello di individuare il giusto profilo per sostituire Conceiçao, poi si penserà al calciomercato in entrata e in uscita.

Il comunicato del Milan su Tare

Questa la nota ufficiale: “AC Milan annuncia la nomina di Igli Tare a Direttore Sportivo della Prima Squadra. Riporterà direttamente all’Amministratore Delegato del Club, Giorgio Furlani.

Nata a Valona (Albania) il 25 luglio 1973, Tare vanta una vasta esperienza nel calcio professionistico italiano, avendo militato nel Brescia, nel Bologna e nella Lazio. Dopo il ritiro dalla carriera agonistica, si è affermato come dirigente di alto profilo, ricoprendo il ruolo di Direttore Sportivo della S.S. Lazio per oltre quindici anni. Durante il suo mandato, ha contribuito in modo significativo ai recenti successi del Club, tra cui tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

L’Amministratore Delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Igli Tare nella famiglia rossonera. È la persona giusta per dare il via al nostro nuovo percorso: competenza, determinazione e valori forti, uniti a una profonda conoscenza del calcio italiano e a una visione internazionale, lo rendono il profilo ideale per supportare il prossimo capitolo del Club, attraverso lo sviluppo di un ambizioso progetto sportivo”.

Giorgio Furlani, Milan

Tare: “Determinato e orgoglioso”

Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, ha commentato: “Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di immenso orgoglio e responsabilità”.

Tare ha poi aggiunto: “Ringrazio il Club per avermi affidato questo incarico. Il Club conosce la mia forte determinazione e la mia voglia di successo: dedicherò tutta la mia esperienza al servizio di questo grande Club, determinato a tornare alla ribalta del calcio italiano ed europeo”.