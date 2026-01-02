Le parole del ds rossonero prima di Cagliari-Milan

Pochi minuti prima della prima gara del 2026, il direttore sportivo Igli Tare ha fatto il punto del mercato del Milan a Sky Sport.

Tare ha spiegato i motivi che hanno convinto la società rossonera a puntare su Fullkrug: “Ci mancavano quel tipo di caratteristiche, siamo stati bravi a inserirlo. Porta tanta fisicità, esperienza ed entusiasmo: siamo rimasti sorpresi della sua forma. Ci aiuterà per raggiungere i nostri obiettivi”.

Il ds ha parlato anche del futuro di Nkunku: “Ci sono stante speculazioni: lui non è mai stato messo in discussione: noi crediamo che sarà un giocatore importante per noi”.

E infine sul reparto difensivo: “Noi siamo contenti dei nostri difensori, hanno fatto un ottimo campionato. Siamo vigili sul mercato, ma per ora siamo contenti della squadra”.