Milan, Tare: “Modric viene qui per vincere. Theo? Aveva bisogno di una nuova esperienza”

Le parole del nuovo direttore sportivo rossonero

Un sogno e una responsabilità. Per la prima volta da direttore sportivo del Milan, Igli Tare si è presentato così ai giornalisti: “Da piccolo tifavo per questa squadra”.

Le radici rossonere e poi un tuffo nel presente e nei progetti futuri: “Non sarà una rivoluzione”.

Tra nuovi arrivi e obiettivi di mercato, Tare ha presentato il suo nuovo corso in rossonero.

Queste le sue dichiarazioni.

Tare: “Modric sarà un punto di riferimento”

“Serve un punto di riferimento per la squadra”. Quel punto ha un nome e un cognome ben precisi, Luka Modric: “Uno come lui potrebbe sembrare quasi un arrivo anomalo, ma in realtà non lo è”.

Tare svela poi un retroscena: “La prima cosa che Luka mi ha chiesto è stata se avremmo vinto il campionato, perché lui è tifoso del Milan, sì, ma vuole essere e fare il protagonista. A noi questa mentalità serve”.

Tare: “Theo voleva nuove sperienze. Maignan, per ora, non parte”

Poi, Tare fa chiarezza sulle prossime mosse di mercato. “A noi servono un terzino sinistro e uno destro. E se andrà via un centrale, dovrà essere rimpiazzato”.

Dalla difesa alla porta: “Maignan non è in partenza, per ora. Se tutto prosegue così, giocherà con il Milan anche il prossimo anno: con il Chelsea non si è trovato un accordo e lui è un punto di riferimento. Dentro e fuori dal campo”. E su Theo Hernandez: “Nessuno mette in dubbio le sue qualità, ma aveva voglia di provare nuove esperienze”.

Tare: “Leao è un campione. Ecco cosa ci serve”

Il Milan ripartirà (anche) da Leao: “È un campione vero, fondamentale per la nostra squadra e il nostro progetto. Io e il mister abbiamo parlato con lui: è stato una bella sorpresa. È un ragazzo competitivo, chi ha chiesto che Milan abbiamo in mente. È una pedina importante. Non abbiamo ricevuto offerte per lui, nessun passo è stato fatto da altri club”.

E per il reparto offensivo, Tare traccia una linea: “Stiamo cercando un altro giocatore che si metta in concorrenza con Gimenez. Ci serve un centravanti vero che faccia la differenza in area. Un elemento così manca, soprattutto dopo l’addio di Giroud”. E per l’esterno d’attacco: “Solo se andrà via un pari ruolo”. Infine, sul trasferimento di Camarda al Lecce: “Abbiamo fatto un ragionamento sui giovani e abbiamo deciso che andrà via in prestito”.