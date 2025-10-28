Milan, Tare: “Dobbiamo dare continuità. Valutazioni su Gimenez? Ha la fiducia di tutti”

Le parole di Tare, direttore sportivo del Milan, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Atalanta

Dopo il mezzo passo falso di venerdì sera, il Milan torna in campo con l’obiettivo di riprendersi – o perlomeno riavvicinarsi – la vetta della classifica di Serie A.

Nel turno infrasettimanale, valido per la 9ª giornata, i rossoneri fanno visita all’ostica Atalanta di Ivan Juric, anche lei a caccia di punti importanti per l’Europa.

A pochi minuti dal calcio d’inizio del match della New Balance Arena, il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di Dazn.

Di seguito le sue parole.

Milan, Tare: “Serve continuità”

Igli Tare ha iniziato parlando del momento in casa rossonera: “Abbiamo iniziato con grande entusiasmo, dobbiamo esserne consapevoli e dare continuità a questo momento”.

Sugli infortuni di Rabiot, Pulisic e altri procurati durante la sosta per le nazionali, il direttore sportivo rossonero ha continuato: “Non era previsto che in una sosta si facessero male in 6, quando ci sono questi momenti bisogna andare avanti e poi fare valutazioni più avanti”.

Infine, un commento anche su Santi Gimenez che non sta attraversando un momento semplice ma a cui Allegri ha voluto dare ancora fiducia: “Deve stare sereno, fa parte del percorso di ogni attaccante. Ha la fiducia di tutti ma soprattutto della squadra, anche stasera può dimostrare di essere un grande attaccante. E’ un momento no ma fa un grande lavoro senza palla” di Dazn.