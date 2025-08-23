Milan, Tare: “Boniface? Stiamo facendo valutazioni”

Le parole di Igli Tare prima della sfida di campionato tra il Milan e la Cremonese

Ricomincia la Serie A e nella prima giornata della stagione 2025/26 scendono in campo anche il Milan e la Cremonese.

Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, nel pre-partita ha dichiarato: “Per Boniface non c’è stato un supplemento di visite mediche. Sapevamo che c’erano state problematiche fisiche in passato, quindi stiamo facendo delle valutazioni per prendere a breve la decisione giusta insieme anche all’allenatore“.

Sul mercato ha commentato: “Dietro al lavoro fantastico svolto in questi mesi c’è un gruppo compatto con Furlani, Ibrahimovic, Moncada e ovviamente Allegri“.

Su Samuel Chukwueze: “Valutiamo insieme a Max, che non ha chiesto un difensore centrale. Sicuramente vogliamo creare un gruppo forte perché questo stadio lo merita. Io sono molto emozionato, lavorare per il Milan è un grande sogno ma so anche cosa mi aspetta. Serve grande voglia e umiltà, a contare sono le vittorie”.