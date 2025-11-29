Le parole di Tare ai microfoni di Sky Sport, nel prepartita del match del Milan contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Il Milan si prepara ad affrontare la Lazio nella tredicesima giornata di Serie A. Un appuntamento importante per i rossoneri, che in caso di vittoria andrebbero da soli per una notte in testa alla classifica.

Nel prepartita del match, ha parlato il ds Tare: “Sono stati quasi due decenni quelli che ho vissuto con la Lazio. Sono stati anni bellissimi. Abbiamo vinto tanto e rimarrà per sempre una parte del mio cuore. Sono molto emozionato ma appena inizierà la partita tiferò per il Milan”.

Su Maignan: “Mike sta bene. Sta facendo un ottimo campionato e stiamo andando avanti senza metterci pressione. C’è tanta serenità. Stasera ci concentriamo sulla partita e vediamo come si svilupperanno le cose”.

Non solo il portiere francese. Tare ha parlato anche della situazione di Modric: “Abbiamo analizzato a lungo la sua scorsa stagione e volevamo portare giocatori di grande personalità. Veniva da una stagione faticosa e il suo impatto è stato devastante. Lo è stato anche per noi. Conoscendolo da vicino capisci però che non è una sorpresa. Prepara ogni partita in modo maniacale. Lui ha un’opzione sul contratto per un altro anno e siamo rimasti che decideremo con grande serenità il suo percorso”.