Milan, Tare il favorito per il ruolo di ds: la situazione

L’ex dirigente della Lazio sembra il favorito per il ruolo. Berta e Paratici diretti verso la Premier League

Igli Tare è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan.

L’ex dirigente della Lazio attualmente è la figura più avanti per assumere l’incarico rispetto a Berta e Paratici, soprattutto dopo l’incontro avvenuto tra tutti e tre i dirigenti e Cardinale e Ibrahimovic a Londra venerdì.

Nel caso di scelta definitiva, assieme a lui resterebbe anche Moncada, considerati gli ottimi rapporti tra i due.

Al momento sembra così Tare la figura che diventerà il nuovo direttore sportivo del Milan, in attesa che la scelta diventi definitiva e formalizzata.

Berta e Paratici verso la Premier League

Oltre a Tare, il Milan ha sondato anche Berta e Paratici. La società rossonera ha incontrato venerdì scorso a Londra tutti e tre i dirigenti.

Berta, reduce dall’esperienza all’Atletico Madrid, ha preferito la sfida della Premier, e in settimana dovrebbe chiudere con l’Arsenal.

Anche per quanto riguarda Fabio Paratici, invece, che aveva incontrato Cardinale e Ibrahimovic, sembra intenzionato a restare in Premier League: non solo il Tottenham, vanta anche altre richieste.