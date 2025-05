Il Milan torna su Tare: incontro previsto nei prossimi giorni

Il club rossonero si rivedrà con Tare per cercare di chiudere la trattativa per il ruolo di nuovo ds

Sono giorni decisivi in casa Milan per la scelta del nuovo direttore sportivo. La società rossonera, infatti, incontrerà Tare nei prossimi giorni (tra fine settimana e inizio della prossima) per sperare di chiudere la trattativa.

Viste anche le difficoltà per sbloccare D’Amico dall’Atalanta, come raccontato da Giuseppe Di Stefano a Sky Sport 24, il Milan rompe gli indugi e punta tutto su Tare.

Proprio qualche giorno fa, il dirigente albanese aveva così parlato dei rossoneri: “Il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore”.

Dopo la fumata nera con Fabio Paratici dei mesi scorsi ora il Milan potrebbe chiudere per l'ex Lazio. Il prossimo incontro potrebbe essere decisivo.