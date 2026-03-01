Milan, Tare: “Una sconfitta non deve togliere certezze. Futuro? Lavoriamo per il bene del club”

Il ds del Milan Igli Tare è intervenuto nel pre partita del match contro la Cremonese. Ecco le sue parole

All’andata era arrivato un sorprendente ko, al ritorno è d’obbligo vincere. Oggi, 1 marzo alle ore 12.30, il Milan scende in campo contro la Cremonese con l’obiettivo di ripartire dopo la sconfitta col Parma.

I rossoneri puntano a vincere per restare in scia all’Inter, al momento a +13 grazie al successo di ieri contro il Genoa. Nel pre partita è intervenuto Igli Tare a Dazn. Il direttore sportivo ha dichiarato: “Vedendo i risultati dell’anno scorso, l’obiettivo nostro era dare stabilità, creare una squadra che possa raggiungere la Champions. Penso che sia stato fatto un lavoro importante, sono arrivati più di 12 giocatori nuovi e quindi è un percorso nuovo. Ci sta perdere qualche punto strada facendo, però rimaniamo concentrati e consapevoli che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e guardare il futuro con entusiasmo“.

Su un possibile contraccolpo psicologico ha detto: “Nel calcio abbiamo visto di tutto e di più. Una sconfitta non deve togliere certezze, abbiamo visto com’è arrivata. Non torno a fare polemiche, oggi abbiamo la possibilità di vincere e affrontare la settimana del derby con entusiasmo“.

“Futuro? Stiamo facendo un lavoro di gruppo, condividiamo idee. Dobbiamo sapere che la prossima stagione sarà importante, avremo partite in più e il Milan dovrà essere una squadra competitiva per la prossima stagione. Le idee devono essere diverse a volte, ma conta il bene comune ossia il bene del Milan” ha concluso così Tare.