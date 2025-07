Milan, Tare: “Abbiamo fatto un’ulteriore offerta per Jashari. Non andremo oltre”

Le dichiarazioni del direttore sportivo a La Gazzetta dello Sport

Jashari sì o Jashari no? “Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.

Così, il direttore sportivo del Milan Igli Tare – a La Gazzetta dello Sport – ha voluto fare il punto sulla trattativa con il Bruges per il centrocampista.

Come detto nelle ultime ore, dopo aver rimodulato ultima offerta i rossoneri contano di chiudere la trattativa nei prossimi 2-3 giorni. Il giocatore continua a spingere per il trasferimento e non è stato convocato per i primi impegni stagioni del club.

Il suo futuro sarà dunque in Italia? Le prossime ore saranno decisive.