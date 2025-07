Igli Tare

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri

Un inizio di settimana speciale per il Milan, che oggi – lunedì 7 luglio – non solo inizia il raduno in vista della prossima stagione ma ha presentato ufficialmente Massimiliano Allegri.

Il nuovo allenatore rossonero ha parlato per la prima volta da quando è stato ufficializzato, accompagnato in conferenza dal direttore sportivo Igli Tare.

Anche il dirigente albanese ha risposto ai giornalisti presenti, spiegando le motivazioni che hanno portato alla scelta di Allegri e parlando anche di mercato.

Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Tare

Il ds rossonero ha aperto la conferenza dichiarando: “Colgo l’occasione per ringraziare Allegri e il suo staff per l’entusiasmo portato. Il suo arrivo al Milan è stato subito condiviso con la società perché è una figura importante che porterà esperienza, idee chiare e soprattutto mentalità vincente”.

L’unica risposta legata al mercato è arrivata parlando di Jashari, di cui ha detto: “In questo momento dobbiamo rispettare le dinamiche di un altro club per cui lui è sotto contratto. Riteniamo di aver fatto una grande offerta per il club e per il calcio belga. Ci auguriamo che questa vicenda si chiuda al meglio“.