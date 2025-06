Milan, in caso di uscita in difesa si pensa a Süle del Borussia Dortmund

Niklas Sule, Borussia Dortmund (Imago)

Il Milan continua a operare sul mercato, e pensa a Süle del Borussia Dortmund

Diversi rumor riguardanti le uscite in casa Milan: Reijnders è già andato al Manchester City (in attesa dell’ufficialità), mentre Musah è molto vicino al Napoli.

Qualche altro giocatore può lasciare, e i rossoneri vogliono in questo senso cautelarsi. Per questo, in caso di un’eventuale uscita in difesa, Tare potrebbe decidere di andare su un profilo di esperienza come quello rappresentato da Niklas Süle.

Il tedesco classe ’95 è attualmente al Borussia Dortmund, club con il quale ha un contratto fino al 2026, ed è seguito proprio dal Milan.

Quest’anno, con i gialloneri, Süle ha messo insieme 21 presenze tra Bundesliga, Champions League e DFB Pokal.