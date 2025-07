Milan-Sportiello, si tratta la risoluzione: Terracciano la prima opzione per sostituirlo

Le ultime sulla situazione Milan-Sportiello: si tratta la risoluzione del contratto

Il Milan è in trattativa per risolvere il contratto che lega Marco Sportiello in rossonero. L’ex Atalanta ha infatti un contratto fino al 2027, e in casa Milan si è al lavoro in queste ore proprio per risolvere il legame tra il portiere 33enne e il suo club di appartenenza.

Dopo la sua risoluzione, per Sportiello potrebbe ripresentarsi l’opportunità di un ritorno all’Atalanta, squadra di cui in passato ha vestito la maglia e che gli offre adesso 4 anni di contratto.

In alternativa per lui potrebbe farsi avanti anche l’opzione Cremonese. Il club neopromosso è infatti alla ricerca di un portiere per il suo ritorno in Serie A.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri invece, il Milan si starebbe muovendo anche per cercare – in caso di partenza di Sportiello – un nome come vice-Maignan. Tra questi, spicca il profilo di Pietro Terracciano come sostituto del portiere francese.