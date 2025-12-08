Il portoghese del Milan è stato costretto al cambio dopo aver avvertito un fastidio all’inguine in seguito a un tiro.

Il super gol di Rabiot aveva riaperto gli scenari in casa Milan dopo il 2-0 del Torino firmato Duvan Zapata ma le brutte notizie per i rossoneri non sono finite.

Dopo un tiro, infatti, Rafael Leão ha sentito un fastidio nella zona dell’inguine e, aver provato a continuare la gara, è stato costretto alla sostituzione.

Al suo posto è entrato Ricci, con Loftus-Cheek che si è “trasferito” al fianco di Nkunku per guidare l’attacco.