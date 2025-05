Milan, Siviglia e non solo: le big europee rimaste fuori da tutte le coppe

La prossima stagione almeno cinque big del calcio europeo non parteciperanno alle coppe

Alzi la mano chi a inizio stagione avrebbe potuto pronosticare una situazione del genere.

Dieci mesi dopo, alcune big dei principali campionati non sono riuscite a qualificarsi per le competizione europee.

In Italia la delusione non può che essere il Milan, in Spagna è il Siviglia (che si è salvata per pochi punti da una possibile retrocessione).

Non solo Milan e Siviglia. Ci sono altre squadre che il prossimo anno dovranno pensare solo al campionato.

Lipsia e Stoccarda fuori da tutto

Dalla Champions alla mancata qualificazione: Lipsia e Stoccarda sono fuori da tutte le competizione europee. In 10 mesi è cambiato tutto dalle loro parti.

In Bundesliga, infatti, i due club si sono dovuti accontentare del settimo e del nono posto.

Manchester United o Tottenham senza Europa: ecco come

Potrebbe sembrare un errore di battitura, ma è tutto vero: una tra Manchester United e Tottenham sarà fuori da tutte le coppe europee. I due club, infatti, termineranno la loro corsa in Premier League lontani quasi 30 punti dalla zona Europa (rispettivamente al 16esimo e 17esimo posto, a meno 13 dalla zona retrocessione).

Ma c’è un paradosso: Red Devils e Spurs potranno ancora sperare in un posto in Europa. In che modo? Entrambe finaliste in Europa League, la vincitrice della competizione accederà automaticamente alla prossima Champions. L’altra, invece, dovrà fare i conti con il presente e con una stagione ben al di sotto delle aspettative.