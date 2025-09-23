Milan, Paolo Scaroni

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della situazione stadio prima della partita di Coppa Italia contro il Lecce

Continua a tenere banco in casa Inter e Milan la situazione stadio. Mentre negli ultimi giorni il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta aveva parlato di scenario imbarazzante, quest’oggi – martedì 23 settembre – i due club hanno annunciato ufficialmente di aver trovato chi si occuperà dei lavori.

Inoltre, anche il presidente del Milan Paolo Scaroni ha commentato la situazione ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro il Lecce, definendosi ottimista.

Scaroni ha innanzitutto dichiarato: “Quello dello stadio è un tema di cui mi occupo da 4/5 anni almeno, mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per noi, per l’Inter e per Milano, e non riesco a immaginare che la città non riesca ad avere uno stadio del genere“.

Per poi concludere: “Io ho sempre detto che voglio fare a Milano il più bello stadio d’Europa, per avere uno stadio stupendo abbiamo scelto il meglio dell’architettura internazionale. Vogliamo qui fare come Wembley. C’è grande ottimismo e fiducia nella politica in questo caso“.