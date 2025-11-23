Le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, prima dell’inizio del derby della Madonnina tra i rossoneri e l’Inter

A chiudere la domenica della dodicesima giornata di Serie A ci sarà il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Il fischio di inizio è fissato alle 20:45 a San Siro.

Prima della sfida ha parlato Paolo Scaroni ai microfoni di DAZN per presentare il match.

“Lo stadio lo dividiamo da tanto tempo in accordo. Abbiamo fatto un percorso insieme per arrivare all’acquisto“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Scaroni.

Milan, le parole di Scaroni

Il presidente rossonero ha proseguito parlando ancora di San Siro: “È stato un percorso lungo ma tutte le cose belle richiedono tempo. Il nuovo stadio deve essere iconico come questo“.

Ha concluso così: “Abbiamo lavorato per dare competitività alla squadra ma come dice Allegri i conti si fanno a marzo ma siamo sempre fiduciosi e ottimisti. Abbiamo preso tanti accordi con l’Inter dallo stadio ma per la prossima ora e mezza saremo rivali“.