Milan, Scaroni: “Non ne capiamo di calcio? Forse Boban parlava di sé stesso”

Le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A.

Il Milan si prepara a sfidare il Bologna nella finale di Coppa Italia, match in programma questa sera alle 21:00.

Intervistato a margine dell’Assemblea di Lega Serie A il presidente rossonero Paolo Scaroni ha quindi detto: “Sarà decisiva, ci auguriamo il meglio come sempre”.

Nei giorni scorsi, però, hanno fatto clamore anche le parole di Boban che ha dichiarato come la dirigenza rossonera non ne capisca di calcio. A proposito Scaroni ha risposto: “Parla di sé stesso…?”.

“Se è vero che gli ho chiesto il curriculum? Mi pare giusto… Per stasera speriamo bene”, ha concluso il presidente del Milan.

Milan, le parole di Boban

Boban in una recente intervista al canale Youtube di Andrea Longoni aveva infatti detto: “Scaroni è una persona che non doveva mai essere nel calcio. Non c’entra nulla con il calcio, però certe persone, per le posizioni che hanno avuto, non si sono mai chiesto profondamente se sia giusto fare una certa cosa”.

“Eravamo allo stadio e gli davo del lei, perché lo tenevo abbastanza distante. Paolo Maldini gli fa presente che avevo ricoperto tanti ruoli, in UEFA e non solo, era il mio pane quotidiano. Lui mi ha chiesto di mandargli il curriculum… L’ho mandato a quel paese, l’ho praticamente fuori dall’ufficio. Gli ho detto: cosa c***o ci fai nel calcio. Mi ha chiesto perché dovesse sapere cosa avessi fatto io nella vita: gli ho risposto che non doveva, ma a quel punto neanche io dovevo portare rispetto a lui”, aveva aggiunto.