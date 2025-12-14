Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali della gara tra il Milan di Allegri e il Sassuolo di Grosso per la gara in programma alle 12:30
Il Milan per restare al primo posto in classifica, il Sassuolo per continuare a mantenere una grande distanza dalla zona salvezza: sono questi gli obiettivi delle due squadre nella gara delle 12:30.
I rossoneri arrivano al match dopo la bella vittoria in rimonta della scorsa settimana contro il Torino di Marco Baroni per 3-2.
I neroverdi, invece, nell’ultimo turno hanno battuto in casa la Fiorentina di Vanoli per 3-1 nonostante lo svantaggio iniziale.
Pochissimi cambi di Allegri e Grosso rispetto alle formazioni di Milan e Sassuolo schierate la scorsa settimana.
Le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso.
Dove vedere in tv e in streaming
Milan e Sassuolo si sfideranno a San Siro domenica 14 dicembre alle 12:30. La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in streaming sull’app.