Milan, trattativa per il rinnovo del classe 2007 Emanuele Sala

Emanuele Sala, Milan (Imago)

Il Milan guarda al futuro e lavora per blindare Emanuele Sala, centrocampista classe 2007

In casa Milan si guarda al presente ma anche al futuro. Il club rossonero, nonostante il mercato chiuso in questi mesi, è al lavoro per blindare i propri talenti del futuro, e nelle scorse settimane hanno infatti prolungato il proprio contratto Ossola, Domnitei, Geroli, Anzelicchio e Plazzotta.

Il prossimo potrebbe essere Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 di ottima prospettiva che Allegri apprezza molto e che ha convocato già due volte in Serie A nelle sfide contro Fiorentina e Pisa.

Il club ha avviato le trattative per il rinnovo del centrocampista attualmente nella rosa del Milan Futuro, che è dunque pronto a prolungare il proprio contratto.

Una vita in rossonero per il 17enne, di fatto nato e cresciuto nelle giovanili del Diavolo proprio insieme al fratello Alessandro, classe 2001 che è stato di proprietà del Milan fino al 2022. Ora, con ogni probabilità, la storia continuerà.