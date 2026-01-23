Buone notizie per il Milan, con Alexis Saelemaekers che va verso il recupero: l’esterno è tornato ad allenarsi in gruppo

Il Milan si sta preparando ad affrontare il big match contro la Roma, e da Milanello arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri.

Alexis Saelemaekers va infatti verso il recupero per la gara contro i giallorossi: l’esterno è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema che l’ha costretto a uscire contro il Lecce.

Nel secondo tempo del match con i pugliesi aveva riportato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro, ma le sue condizioni sono migliorate fino, come dicevamo, al rientro in gruppo.

Sarà decisivo il test di domani, 24 gennaio, nell’ultimo allenamento prima di partire per Roma, ma per Saelemaekers ci sono buone chance di presenza e anche titolarità nel match contro i giallorossi.