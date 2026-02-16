Milan, Saelemaekers è tornato in gruppo in vista del Como: le ultime

Le ultime notizie in casa Milan in vista della sfida con il Como



Il Milan si prepara ad affrontare il Como nel recupero della 24ª giornata di Serie A. E intanto arrivano buone notizie dal centro sportivo di Milanello.

Alexis Saelemaekers, infatti, dopo aver saltato le ultime due uscite (Bologna e Pisa, ndr) per un problema agli adduttori, è tornato in gruppo e sarà a disposizione.

Il match, in programma mercoledì 18 febbraio 2026 alle 20:45, era stato rinviato a causa della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali che ha impegnato San Siro.

A pochi giorni dalla vittoria in extremis con il Pisa targata Luka Modric, dunque, Allegri valuterà cosa fare. Nell’allenamento di rifinitura, infatti, si capirà se il belga potrà già essere titolare. L’obiettivo è quello.