Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic hanno saltato l’allenamento odierno. Ecco le condizioni dei due giocatori del Milan

Novità in casa Milan. Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic hanno svolto un allenamento differenziato. L’esterno belga e il trequartista statunitense hanno accusato un problema fisico. Il primo ha riportato un fastidio alla schiena mentre l’ex Chelsea è alle prese con un lieve affaticamento.

Per entrambi i giocatori non dovrebbe essere nulla di grave ma lo staff medico li monitora in vista del prossimo match di Serie A contro la Lazio. Il Milan è reduce dalla vittoria nel derby. Lo scorso 23 novembre i rossoneri hanno battuto l’Inter 1-0 grazie proprio al gol di Pulisic.

Attualmente i rossoneri occupano il secondo posto in classifica, con 25 punti in 12 gare. La formazione di Allegri insegue la Roma capolista, con i giallorossi che hanno due lunghezze di vantaggio rispetto a Maignan e compagni.

Nel prossimo turno di campionato il Milan affronterà la Lazio. I biancocelesti, ottavi, sono reduci dal successo casalingo contro il Lecce per 2-0.