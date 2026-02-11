Milan, Saelemaekers out a Pisa. Pulisic in gruppo, partirà dalla panchina
Le ultime dall’infermeria del Milan in vista della trasferta di Pisa
Dopo il weekend di riposo a causa dello spostamento della gara col Como, che si giocherà mercoledì 18, il Milan tornerà in campo nell’anticipo della 25esima giornata contro il Pisa.
In vista di questo impegno, Massimiliano Allegri conta di recuperare Christian Pulisic almeno per la panchina. L’americano si è allenato in gruppo, ma di certo non potrà iniziare in campo dal primo minuto.
Non ci sarà, invece, Alexis Saelemaekers, che ha fatto ancora allenamento personalizzato.
I rossoneri contano di riavere il belga per il recupero contro il Como della prossima settimana.