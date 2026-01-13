Le parole ai microfoni di Sky Sport di Alexis Saelemaekers: “Il Milan è speciale, non vedevo l’ora di tornare”.

Tra i migliori giocatori del girone d’andata rossonero, non si può non menzionare Alexis Saelemaekers. L’esterno belga che negli ultimi anni è passato in prestito, prima al Bologna, poi alla Roma, prima di stabilirsi nuovamente a Milano.

Ed è proprio sul suo ritorno in rossonero, che Saelemaekers si è espresso ai microfoni di Sky Sport: “Il Milan è la prima squadra dove sono arrivato dopo il Belgio. Quando sono arrivato mi hanno fatto sentire dentro una famiglia. Sono stato anche in altri club, ma qui è speciale, non vedevo l’ora di tornare”.

Diciannove presenze, due gol e due assist, sono i numeri con cui si è presentato ad Allegri in questa prima parte di stagione. A tutti gli effetti un nuovo acquisto, nonostante vesta rossonero da ormai sei anni, e sia anche fresco di rinnovo fino al 2031.

Milan, Saelemaekers: “Inter e Napoli due squadre fortissime, vedremo dove arriveremo”

Proprio sul suo allenatore Max Allegri, Saelemaekers ha speso queste parole: “Ho la fortuna di avere la fiducia del mister ogni settimana, siamo un bellissimo gruppo, anche i nuovi stanno aggiungendo qualcosa alla squadra”.

E sullo scudetto: “Sappiamo che Inter e Napoli sono due squadre fortissime, penso che noi abbiamo questo spirito di famiglia che può darci qualcosa in più nella corsa allo Scudetto. Vedremo dove arriveremo”.