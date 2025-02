Roma, Ranieri: “Ho fatto i complimenti ai miei. Milan? Qualità tremenda”

Le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso al termine della sfida dei quarti di finale contro il Milan

La Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia.

Termina ai quarti di finale l’avventura dei giallorossi, che escono sconfitti da San Siro: il Milan vince per 3-1. Doppietta per l’ex Abraham e di Joao Felix all’esordio. Di Dovbyk la rete del momentaneo 2-1.

Al termine della partita, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Mediaset.

Ranieri: “Complimenti al Milan”

Ranieri ha esordito facendo i complimenti al Milan: “Dobbiamo fare i complimenti al Milan, ha una qualità tremenda. Sono veramente bravi. Non è un rimpianto, è la consapevolezza di giocare contro una grande squadra”.

Nessun rammarico per la Roma: “Le abbiamo tentate tutte, abbiamo avuto palle gol, abbiamo colpito una traversa, poi abbiamo preso gol in contropiede. Eravamo stati molto decisivi nel dire di non prendere ripartenze, ma farlo è un po’ più difficile. Rimpianto forse nei dieci centimetri di fuorigioco di Dovbyk sull’autogol di Reijnders”.

Alla fine, però, Ranieri ha fatto i complimenti ai suoi giocatori: “Fino a che si lotta fino alla fine bisogna accettare tutto. Stiamo calmi e andiamo avanti. Sono curioso di vedere la reazione della squadra, andremo a Venezia, in un campo difficile. In eredità vogliamo lasciare la consapevolezza di fare il massimo. A Conceiçao ho detto che ha migliorato la squadra“.