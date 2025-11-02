Le parole di Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, prima della partita contro il Milan, valida per la decima giornata di campionato

La Roma affronta il Milan e punta la vetta del campionato, al momento occupata dal Napoli, che però ha una partita in più.

In primo luogo, Massara ha speso delle parole per Giovanni Galeone: “È stato un allenatore che ha saputo valorizzare al massimo i calciatori che ha avuto e li ha anche ispirati“.

Sulla partita: “Test provante. Il Milan è forte e San Siro è un campo difficilissimo. Dovremo fare una prestazione di livello per ottenere il risultato“.

Roma, le parole di Massara prima di Milan-Roma

Massara ha parlato della situazione dell’attacco: “Senza 9? Solo delle soluzioni, delle varianti che il mister sta provando. È vero che finora ci è mancata un po’ di prolificità, ma sono arrivate parecchie occasioni nelle ultime partite. È tornato al gol Dovbyk ma sappiamo di dover migliorare sotto questo aspetto“.

Ha proseguito parlando del mercato di gennaio: “C’è comunque un reparto offensivo che offre diverse soluzioni. Poi nelle ultime partite abbiamo trovato con continuità Dybala che ci sta dando una grande mano sul piano qualitativo. Anche Bailey ci darà delle soluzioni. Se da qui al mercato di gennaio ci saranno delle opportunità da poter cogliere, la società certamente cercherà di farsi trovare pronta“. Sulle emozioni percepite al momento del ritorno a San Siro: “È un effetto bellissimo ritornare a San Siro. Milan? Ci sono stati molto cambiamenti all’interno della squadra, qualche superstite c’è ancora e probabilmente sono anche i più forti. È sempre bello tornare qui, una bella emozione“.