Pulisic e Rabiot provano ad accorciare i tempi di recupero: le ultime da Milanello

Dopo il pareggio a Bergamo, il Milan si prepara alla sfida di San Siro contro la Roma.

In casa rossonera l’emergenza infortuni continua, ma ci sono due recuperi importanti. Sono stati infatti confermati i rientri in gruppo di Estupiñan e Jashari: entrambi saranno dunque disponibili per la gara di domenica sera (2 novembre, ore 20.45).

Lavoro personalizzato, invece, per Leão (problema all’anca), Tomori (forte contusione al ginocchio) e Gimenez (caviglia). Restano in forte dubbio per la partita contro i giallorossi. La situazione verrà monitorata giorno per giorno.

Pulisic e Rabiot migliorano e provano ad accorciare i tempi di recupero. L’americano punta a esserci almeno in panchina contro la Roma, il francese contro il Parma. Anche loro verranno valutati in questi giorni.