Milan-Roma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Allegri e Gasperini per il match tra Milan e Roma, valido per la decima giornata di Serie A

La decima giornata della Serie A continua con il big match tra Milan e Roma allo stadio San Siro.

I rossoneri hanno tre punti in meno dei giallorossi, e vengono da due pareggi contro Pisa e Atalanta.

Dall’altra parte la squadra di Gasperini ha ottenuto due successi consecutivi contro Sassuolo e Parma, e ora si trova seconda a -1 dal Napoli, ma gli azzurri hanno una partita in più.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Milan-Roma

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, Cristante, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala. All. Gian Piero Gasperini

Dove vedere Milan-Roma in tv e in streaming

Milan-Roma è in programma per domenica 2 novembre alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in streaming sempre tramite l’app di DAZN.