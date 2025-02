Le formazioni ufficiali di Milan e Roma scelte da Sergio Conceiçao e Claudio Ranieri per i quarti di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio ore 21

Milan e Roma tornano in campo a pochi giorni dai rispettivi pareggi contro Inter e Napoli. Le squadre di Sergio Conceiçao e Claudio Ranieri si sfidano per un posto in semifinale di Coppa Italia.

La sfida si giocherà a San Siro e il fischio d’inizio sarà alle ore 21. La vincente troverà una tra Lazio e Inter.

Possibili derby, quindi, ma sicuramente uscirà una semifinale tra grandi squadre nella parte bassa del tabellone di Coppa Italia.

Ecco, di seguito, le scelte ufficiali di Sergio Conceiçao e Claudio Ranieri.

Come arrivano le due squadre

Il Milan ha avuto vita facile negli ottavi di finale, imponendosi con un rotondo 6-1 contro il Sassuolo. Nell’ultimo turno di campionato, i rossoneri di Sergio Conceiçao hanno pareggiato contro l’Inter. In totale, nelle ultime cinque sono arrivati un pareggio, due vittorie e due sconfitte.

Primo turno agevole anche per la Roma, che ha archiviato la pratica Sampdoria per 4-1. Anche i giallorossi hanno pareggiato nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli all’Olimpico. Nelle ultime cinque gare giocate, la squadra di Claudio Ranieri ne ha pareggiata una, vinte tre e perso contro l’AZ Alkmaar.

Milan-Roma, le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic; Abraham, Gimenez. All. Sergio Conceiçao.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri.

Dove vedere Milan-Roma in TV e Streaming

La partita tra Milan e Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà un’esclusiva Mediaset.

La partita potrà essere seguita in TV su Canale 5 e in streaming sul servizio Infinity+.