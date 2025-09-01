Milan, previsti nuovi contatti con la Roma per sbloccare lo scambio Dovbyk-Gimenez

Nelle ultime ore si è bloccato lo scambio Dovbyk-Gimenez: sono previsti nuovi contatti tra Roma e Milan per trovare una chiave nell’operazione

Milan e Roma restano al lavoro per lo scambio di prestiti tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk.

Sono infatti previsti nuovi contatti tra i club per provare a trovare una chiave, dopo che lo scambio si è bloccato sulle formule, in particolare tra diritti di riscatto ed eventuali condizioni.

Dunque le parti si risentiranno in mattinata per cercare di trovare l’intesa, ma l’operazione resta complicata, nonostante l’apertura di Gimenez al trasferimento alla Roma.

Per i giallorossi, infine, Pessina resta un’opzione per il centrocampo.