Milan, dalle rimonte stagionali al nuovo modulo: i dati da record dei rossoneri

Dai dati da record per le rimonte stagionali all’effetto del nuovo modulo con la difesa a 3: i risultati del Milan ora a 57 punti in classifica.

Il Milan continua a sorridere. Anche contro il Genoa i rossoneri sono riusciti a rimontare un risultato inizialmente sfavorevole. Dopo l’1-0 firmato da Vitinha, ci pensa Rafa Leao a riportare sul pareggio la sfida.

Sfortunato poi Frendrup che anticipa il tocco in area di Joao Felix portando in vantaggio gli ospiti. I ragazzi di Conceição portano a termine la sesta rimonta in Serie A.

Un totale di 16 punti recuperati, anzi 19 se contiamo anche i tre pareggi con Torino, Lazio e Cagliari portati a casa con l’ex allenatore Paulo Fonseca. Dati da record per i rossoneri. Nessuna squadra in Serie A, infatti, ha fatto meglio.

Inoltre, con l’introduzione del nuovo modulo di gioco con la difesa a 3 il Milan ha perso solo una partita su 5 contando 11 reti segnate e solo 2 subite.

Milan, le rimonte stagionali

Dati da record per i rossoneri che hanno portato a casa 19 punti in Serie A ribaltando il risultato iniziale. Questo trend però era già iniziato con Paulo Fonseca. Con l’attuale allenatore del Lione in panchina il Milan aveva ottenuto tre punti grazie ai pareggi in rimonta con Torino (da 0-2 a 2-2), Lazio (da 2-1 a 2-2) e Cagliari (da 1-0 a 3-3).

Sono invece sei i risultati positivi messi a segno durante l’era Conceição. Tra questi c’è solo un pareggio, quello contro la Fiorentina a San Siro. I rimanenti sono invece vittorie: da Como (sia andata sia ritorno) a Parma, passando per Lecce e Genoa. A questi però si aggiungono anche le rimonte in Supercoppa italiana prima contro la Juventus e poi contro l‘Inter.

Milan, l’effetto del nuovo modulo

Complice della scia di risultati positivi dei rossoneri è anche il nuovo modulo. Da quando Conceição ha schierato la difesa a tre, il Milan ha subito una sola sconfitta in 5 gare.

Nelle quattro vittorie rimanenti è stata scelta la stessa formazione, contando solo 13 giocatori sempre titolari. Dal poker contro l’Udinese, passando per il tris contro l’Inter e il 2-0 con il Venezia, per arrivare alla vittoria contro il Genoa: il modulo a 3 sorride ancora una volta ai rossoneri.