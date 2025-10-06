Il dato che vede protagonisti i rossoneri

Il Milan non riesce più a segnare… su calcio di rigore. La squadra rossonera, infatti, ha sbagliato sei degli ultimi otto calci di rigore battuti in Serie A.

L’ultimo, in ordine temporale, è stato quello di Christian Pulisic nella gara contro la Juventus, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025/26.

Ma quali sono gli altri penalty sbagliati? Facciamo un passo indietro e torniamo alla stagione 2024/25. E in particolar modo al 6 ottobre quando, all’Artemio Franchi, i rossoneri sono ospiti della Fiorentina.

I ragazzi di Paulo Fonseca, in tale circostanza, sbagliano due rigori: prima con Theo Hernandez (al 46′) e poi con Tammy Abraham (al 56′).

Torino, Lecce e non solo

Il 3 gennaio del 2025, però, Pulisic prova a invertire la rotta e trasforma il calcio di rigore contro la Juventus nel match, successivamente, terminato 2-1 per i bianconeri. Allo statunitense, dunque, viene affidato il compito. Ma non tutto va come sperato: il 22 febbraio, infatti, sbaglia un penalty contro il Torino. Mentre l’8 marzo, trasforma quello contro il Lecce.

Nel frattempo, però, in casa Milan è arrivato un nuovo attaccante: Santiago Gimenez, messicano proveniente dal Feyenoord. Il classe 2001 si incarica del rigore conquistato contro il Napoli nella gara del 30 marzo. Ma il centravanti, in tale circostanza, sbaglia il quinto degli ultimi sette rigori guadagnati. Un numero che, come sottolineato, ha raggiunto quota sei a causa del penalty, calciato sugli spalti, da Pulisic nel corso della sfida contro la Juventus giocata il 5 ottobre.