Milan, Ricci: “Sono in un club di prestigio mondiale. Allegri? Impatto super positivo”

Le parole del nuovo centrocampista rossonero durante la conferenza stampa di presentazione

In casa Milan è tempo di prime volte.

Dopo l’ufficialità e gli allenamenti, Samuele Ricci è stato presentato alla stampa nella consueta conferenza stampa di presentazione.

Ricordiamo che il centrocampista ha firmato un contratto quadriennale a 2 milioni di euro a stagione.

Queste le sue prime parole in rossonero.

Milan, Ricci: “Non ho esitato un secondo a scegliere”

Ricci ha esordito così: “È il momento migliore della mia carriera. Il Torino mi ha dato tanto, ma ora ho fatto un passo importante. Sono al Milan, in un club di storia e di prestigio a livello mondiale. Sono qui per ripagare la fiducia che mi è stata data e farò del mio meglio. Allegri? Impatto col mister super positivo, è un ottimo mister. È sempre molto solare, come noi toscani ha sempre la battuta pronta“.

“Era da un po’ che c’era questa voce del Milan, quindi ne avevo già parlato con Gabbia. Mi ha spiegato le vicende interne alla società e allo spogliatoio e me ne aveva parlato benissimo. Ho notato subito di essere in una grande famiglia, tutti remano verso un’unica direzione. Nella carriera di un giocatore uno viene spesso accostato a grandi club. Però finché sono voci – e fanno piacere – non devono destabilizzare, ma bisogna restare sempre concentrati. Diventate realtà, ora fanno un altro effetto. Quasi non ci credevo. Forse è una cosa banale, ma chi mi conosce davvero sa che non ho esitato nemmeno per un secondo a scegliere il Milan. Cercherò di ripagare la fiducia con i comportamenti dentro e fuori dal campo”.

Il centrocampista ha parlato dei suoi nuovi compagni: “Mi incuriosisce Leao. Lo vedi da avversario, in campo, ha qualcosa in più rispetto agli altri. Poi lo conosci anche di persona e capisci che tutte le voci che ci sono sul suo conto non sono vere, è un bravissimo ragazzo“.

Le parole di Ricci in conferenza stampa

Ricci ha proseguito parlando anche della Nazionale e di Modric, con cui giocherà in rossonero: “Penso che il Milan nella mia carriera con l’Azzurro possa essere fondamentale. È il posto giusto per migliorarsi, per crescere. So delle difficoltà a cui andrò incontro. Avendo fatto un grosso passo in avanti vai ad allenarti con giocatori molto forti e quindi si alza la competizione. Fa parte della carriera calcistica. Mi sono già sentito con mister Gattuso, abbiamo avuto una chiacchierata veloce al telefono: mi ha fatto molto piacere.

“Modric? Se me l’avessero detto qualche anno fa avrei detto ‘impossibile’. Mi confronterò con uno dei centrocampisti più forti al mondo, sarà importante imparare tante cose da lui, in campo e fuori. Dovrò essere come una spugna, assorbire tutto quello che mi potrà essere utile per la mia carriera. Ma da lui come dagli altri compagni“.

Ha concluso parlando degli obiettivi con il Milan: “La cosa che ho avvertito, da parte del mister e dei giocatori, oltre ad un grande entusiasmo ci siamo allenati veramente forte e con grande competizione. È una cosa fondamentale all’interno di una squadra. Ci sono buoni sentori per la stagione. Faremo del nostro meglio. Questo è un punto di partenza, voglio fare bene qua, cercare di dare il massimo qua per tutti i tifosi. Io in primis, ma anche gli altri compagni, bisogna meritarsi l’entusiasmo dei tifosi dopo stagioni di alti e bassi. Penso che qua sia il posto giusto per tornare al vertice, l’ambizione è la parola migliore, quella più presente“.